Ziyarette Kaymakam Aydın, gazilerin sağlık durumları ve yaşam koşulları hakkında bilgi aldı, taleplerini dinledi. Aydın, devletin her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Kaymakam Aydın, yaptığı açıklamada, “Kıbrıs gazilerimiz başta olmak üzere tüm gazilerimiz ve şehit ailelerimiz milletimizin gurur kaynağıdır. Onlara minnettarız” ifadelerini kullandı.

Aydın, gazilere yönelik desteklerin devam edeceği ve düzenli aralıklarla ziyaretlerin sürdürüleceğini söyledi.

Kıbrıs gazileri Salmanlı ve Taşkınöz ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Aydın’a teşekkür etti.