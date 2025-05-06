Etkinlik kapsamında anaokulu bahçesinde öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Coşgun, çevre bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Kaymakam Coşgun, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın doğayla bağ kurmasını önemsiyoruz. Bu tür faaliyetlerle hem çevre bilincini artırıyoruz hem de sorumluluk duygusunu geliştiriyoruz. Katkı sağlayan okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve minik öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Okul idaresi ise bu tarz uygulamaların eğitici yönüne dikkat çekerek, fidan dikim etkinliklerini geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirtti.

Miniklerin heyecanla katıldığı etkinlikte, toprakla buluşan fidanlar geleceğe nefes olurken, çocuklar doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı.