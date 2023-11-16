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Yerköy ilçesinde yol yapım çalışmaları, belediye ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor.

Yol yapım çalışmalarının yanı sıra ilçenin diğer mahallelerinde de çeşitli altyapı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Yılmaz çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Başkan Yılmaz, "Karacaşar ve Kale Mahallelerimizde vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımızın ulaşım sorunu çözülecek. Yerköy'ümüzün daha yaşanabilir bir şehir olması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda ilçemizin altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarda görev alan ekiplere teşekkür eden Yılmaz, "Çalışmaların sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.