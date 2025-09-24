Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletme sahipleri ve çalışanlarının hijyen eğitimi alma zorunluluğuna dikkat çekti.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereğince işletme sahipleri ile işletenlerin çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumlu olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla düzenlenen kurslara katılım sağlanarak belgeli personel istihdam edilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Müdürlük, hijyen eğitimine ilişkin belgelerin yalnızca Halk Eğitim Merkezleri tarafından verildiğini, diğer kuruluşlardan alınan belgelerin geçerliliğinin bulunmadığını belirtti.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde işlem uygulanacağı ifade edildi.