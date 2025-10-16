Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik gıda güvenliği eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde okullarda gıda güvenliği farkındalığı artırılıyor

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, “Okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirme” hedefi doğrultusunda ilçe genelindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrencilere yönelik eğitimler düzenlendi.

Eğitimler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kontrol görevlisi personeller tarafından gerçekleştirildi.

Öğrencilere verilen eğitimlerde; paketli gıdalar, son kullanma tarihi, el yıkama alışkanlığı, temizlik ve hijyen, mikrop, muhafaza koşulları, gıda zehirlenmeleri, Alo 174 Gıda Hattı, gıda israfı ve gıda güvenliği kavramları ele alındı.

Eğitimlerde, gıda güvenliği bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemi vurgulanırken, gıda israfını önlemenin hem bireysel hem toplumsal bir sorumluluk olduğu ifade edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, geleceğin teminatı olan gençlere yönelik bilgilendirici eğitim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, “Gıdanı koru, sofrana sahip çık” mesajını paylaştı.