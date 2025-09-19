Yerköy Için Önemli Kararlar Alındı

Meclis üyelerinin katılımıyla yapılan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Başkan Arslan, açılışta üyeleri gündem hakkında bilgilendirdi.

Toplantıda gündemde yer alan 4 madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Görüşülen konular arasında belediye çalışmalarının planlanması, yatırım ve proje değerlendirmeleri ile ilçede yürütülen hizmetlerin daha etkin hâle getirilmesine yönelik kararlar yer aldı.

Başkan Arslan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, meclisin işleyişine ve ilçedeki hizmetlerin kalitesine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Yerköy Belediyesi olarak halkımızın taleplerini en iyi şekilde karşılamak için meclis üyelerimizle uyum içinde çalışıyoruz. Olağanüstü toplantılarımız, hizmetlerimizin etkinliği ve verimliliği açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Toplantının ardından meclis üyeleri, ilçede yürütülen projeler ve yatırımların takibi için gerekli koordinasyon ve bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Arslan da, “Bizim için her karar, Yerköy’e hizmet yolunda yeni bir adım demektir. Birlik ve beraberlik içinde ilçemizi geleceğe taşıyoruz” sözleriyle toplantının önemine dikkat çekti.