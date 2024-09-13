Yerköy ilçesi, tarihi ve kökeniyle dikkat çeken önemli yerleşim alanlarından biridir. Yerköy’ün kökeni Bozoklu Türkmenlere dayanırken, bu bölge tarihin farklı dönemlerinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Peki, Yerköy hangi soydan geliyor ve tarihi kökeni nedir? İşte Yerköy’ün köklü geçmişine dair detaylar...

ANADOLU'NUN KADİM TARİHİ: MEDENİYETLERİN KAVŞAĞI

Yozgat ili ve çevresi, "Bozok" adıyla bilinen bölge, ilk çağlardan itibaren Hititler, Frigler, Persler ve Roma İmparatorluğu gibi birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Yerköy de bu tarihsel zenginliğin bir parçası olarak Anadolu’nun kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Helenistik dönemde bölge, Galatlar (Keltler) tarafından yönetilmiş ve sonrasında Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiştir.

BOZOKLU TÜRKMENLER VE YERKÖY’ÜN KURULUŞU

1071 Malazgirt Savaşı'nın ardından Anadolu’ya gelen Bozoklu Türkmenler, Bizans kontrolü altındaki Danişment sahasında çeşitli oymaklar halinde yerleşmişlerdir. Türkmen topluluklarının bir kısmı köylerde yerleşik hayata geçti. Diğer Türkmenler ise yaylak ve kışlaklarda göçebe hayatını sürdürmüştür. Zamanla göçebe yaşam tarzını bırakan bu topluluklar, yerleşik hayata ve tarımsal üretime başlamıştır. Yerköy ve çevresindeki köylerin kökeni de bu Bozoklu Türkmenlere dayanmaktadır.

YERKÖY'ÜN İLÇE OLMA SÜRECİ

1925 yılında mütevazı bir köy olarak kurulan Yerköy, 1930 yılında demiryolunun geçmesiyle hızla gelişmiş ve 1935 yılında bucak (nahiye), 25 Ağustos 1945 tarihinde ise ilçe statüsüne kavuşmuştur.