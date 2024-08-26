Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, ilkokul çağındaki çocukların matematik becerilerini geliştirmeye yönelik yeni bir uzaktan eğitim programını duyurdu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yetkilileri program, 13 video ve 13 etkileşimli içerik ile desteklenmiş eğitim materyalleri sunulduğunu söyledi.

Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Velilere, çocuklarının matematik yetilerinin gelişmesini destekleyecek bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla hazırlanan uzaktan eğitim programında, 13 video ve 13 etkileşimli içeriği kapsayan eğitim materyali yer almakta. Online platformda yayımlanmak üzere hazırlanan içeriklerde; ilköğretim matematik müfredatının tanıtılması ve müfredatta yer alan kazanımlara çocuğun daha kolay erişebilmesi amacıyla velilerin yapabilecekleri konusunda gerekli bilgiler, ilkokulda matematik eğitimi, ilkokul dönemindeki çocukta matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirme yolları, ilkokulda matematik ile ilgili temel kavramlar, ilkokul döneminde yapılabilecek matematik etkinlikleri ana başlıkları altında yer almaktadır. Eğitim içerikleri, HEMBA platformunda yayımlandı” ifadelerine yer verildi.