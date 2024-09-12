Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü okuma yazma kursu kayıtlarının başladığını açıkladı.
Müdürlük tarafından kurs kayıtlarının Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yapılması konusunda vatandaşları bilgi verildi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, “Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından okuma yazma kursu kayıtları başladı. Kurumumuz bünyesinde vatandaşlarımıza ve yabancı uyruklulara yönelik okuma ve yazma kurslarımız başlamıştır. Kurs kayıtları kurumumuza gelmeniz gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Muhabir: Alpaslan Demir