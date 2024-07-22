Dr. Demir, “Sıcak bitkinliği, uzun süre aşırı sıcağa maruz kalma ve yeterli miktarda sıvı almamaya bağlı su ve mineral kaybıyla meydana gelir. Yaz aylarında bol miktarda su ve mineral yönünden zengin sıvılar tüketmeyi ihmal etmeyin” dedi.

Sıcak bitkinliğinin, vücudun aşırı sıcakla baş edemediği durumlarda ortaya çıktığını belirten Dr. Demir, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların daha fazla risk altında olduğunu vurguladı.

Aşırı sıcaklarda dışarıda geçirilen süreyi kısıtlamak ve gölgede kalmaya özen göstermek gerektiğini ifade eden Dr. Demir, şu önerilerde bulundu: “Gün boyunca su tüketimine dikkat edilmeli, mineral yönünden zengin sıvılar tercih edilmelidir. Terletmeyen, hafif ve bol kıyafetler giyilmelidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı, serin yerlerde vakit geçirilmelidir. Hafif ve besleyici gıdalar tüketilmeli, aşırı yağlı ve ağır yiyeceklerden uzak durulmalıdır.”

Dr. Demir, bu basit önlemlerle yaz aylarında sıcak bitkinliğinden korunmanın mümkün olduğunu belirtti ve vatandaşları sağlıklarına dikkat etmeye davet etti.