Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayriye Aşcı tarafından verilen eğitimde, uyuzun tanımı, bulaş yolları, korunma yöntemleri ve tedavi süreci detaylı olarak ele alındı.

Eğitimin amacı, sağlık personelinin bilgisini artırmak ve toplum sağlığını koruyarak bulaşıcı hastalıkların önlenmesine katkı sağlamak olarak açıklandı.

Uyuz, cildin üst tabakasına yerleşen mikroskobik bir akar olan Sarcoptes scabiei nedeniyle ortaya çıkan bir cilt hastalığıdır. Hastalıkta görülen belirtiler arasında özellikle geceleri artan kaşıntı, kırmızı döküntüler ve cilt üzerinde gözle görülebilen çizgiler yer alır. Kaşıntı ve döküntüler, el ve ayak parmak araları, bilekler, koltuk altı, göbek deliği çevresi, bel, meme ucu ve kasık gibi deri kıvrımlarında yoğun olarak görülür.

Uyuz hastalığı, doğrudan cilt teması veya kişisel eşyaların paylaşımı yoluyla bulaşır. Uzun süreli ten teması hastalığın yayılmasında önemli bir risk faktörüdür.

Hastalık, üç formda görülür: klasik uyuz, nodüler uyuz ve kabuklu (Norveç) uyuzu.

Klasik Uyuz: Vücutta 10-15 akar bulunur. Akarlar bilek, el veya ayak gibi bölgelerde tüneller açar. Kaşıntı genellikle 4-6 hafta sonra başlar ve gece şiddetlenir.

Kabuklu (Norveç) Uyuz: Zayıf bağışıklığa sahip yaşlı ve engellilerde görülür. Geniş cilt alanlarını kaplayan kalın gri kabuklar oluşturur ve milyonlarca akar çoğalabilir.

Nodüler Uyuz: Genellikle genital bölgeyi etkileyen sert, kaşıntılı nodüllerle karakterizedir. Tedavi edilse de uzun süre etkisini sürdürebilir.

Dr. Aşcı, eğitimle sağlık çalışanlarının uyuz hastalığına karşı farkındalığının artırılmasının ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesine katkı sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.