Yerköy Devlet Hastanesi'nde rinoplasti ameliyatları yapıldı.

Yerköy Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Murat Barış Can tarafından gerçekleştirilen rinoplasti (burun estetiği) ameliyatları, hastaların sağlıklı nefes almasına ve yaşam kalitelerinin yükselmesine katkı sağlıyor.

Hastaneden yapılan açıklamada, burun yapısındaki şekil bozuklukları ve nefes almayı güçleştiren yapısal problemlerin cerrahi müdahaleyle başarılı şekilde tedavi edildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Rinoplasti operasyonları sayesinde hem estetik açıdan doğal bir görünüm elde edilmekte hem de hastaların solunum fonksiyonları iyileştirilmektedir” denildi.

Rinoplasti ameliyatlarının, doğuştan gelen ya da sonradan oluşan burun bozukluklarının giderilmesinde önemli rol taşıdığı belirtilerek, bu operasyonların hastaların yaşam kalitesini artırdığı vurgulandı.