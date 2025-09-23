Poliklinikte, doğum öncesi ve doğum sonrası izlemler kapsamında tansiyon, boy ve kilo ölçümleri yapılırken, gebe okulu sorumlu ebesi Nermin Çağlıyan tarafından anne ve anne adaylarına danışmanlık hizmeti veriliyor. Ayrıca gebe okulu hakkında bilgilendirme ve yönlendirmeler de gerçekleştiriliyor.

Ebe Polikliniği ile ebe ve anne/anne adayları arasındaki iletişimin artırılması, güven duygusunun pekiştirilmesi ve doğum konusundaki endişe ile korkuların hafifletilmesi hedefleniyor. Poliklinik ayrıca, normal doğumların teşvik edilmesi, gebelerin doğum sırasında kendilerini güvende ve rahat hissetmesi ile gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde ebelik bakımının sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.

Hastane yetkilileri, poliklinik sayesinde gebelerin ve lohusaların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda bireyselleştirilmiş bakım ve danışmanlık hizmeti sunulacağını, gebelik ve doğum sonrası dönemde fiziksel ve ruhsal sağlığın değerlendirilerek depresyon ve annelik hüznü gibi psikolojik sorunların önlenmesinin hedeflendiğini ifade etti.