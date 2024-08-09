Yerköy Devlet Hastanesi tarafından Dünya Emzirme Haftası kapsamında emzirme bilincini artırmak için stant açıldı ve sertifika töreni düzenlendi.

Yerköy Devlet Hastanesi, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek farkındalık oluşturdu. Etkinlikler kapsamında hastane içinde bir bilgilendirme standı açıldı.

Aynı zamanda, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Bebek Dostu Sağlık Personeli” online sempozyumuna katılım sağlandı. Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Ali Demir ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yusuf Civan, emzirme danışmanlığı eğitimi alan personele sertifikalarını takdim etti.

Gebe Okulu Sorumlusu Ebe Nermin Çağlayan ise hastalara broşür dağıtarak emzirmenin önemi hakkında bilgiler verdi.

Bu etkinliklerle Yerköy Devlet Hastanesi, emzirmenin anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekmeyi amaçladı.