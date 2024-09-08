Başhekim Uzman Dr. Ali Demir, Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) hakkında detaylı bir bilgilendirme sunarak, bu merkezlerin toplum sağlığı üzerindeki etkilerini ve sundukları hizmetleri kapsamlı bir şekilde açıkladı.

Uman Dr. Demir, “Sağlıklı Hayat Merkezleri, sağlığa yönelik riskleri önlemek, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek ve birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş çok amaçlı yapılardır. Bu merkezler, toplum sağlığı merkezlerinin ek hizmet birimi olarak faaliyet göstermektedir” dedi.

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNİN KURULUŞ AMACI VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ilk aşamasında Türkiye genelinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumu için Aile Hekimliği Türkiye Modeli’nin geliştirildiğini ve bu modelin ülke genelinde başarıyla uygulandığını belirten Dr. Demir, “Yeni dönemde ise, aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinin sunduğu birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezlerinin hayata geçirildiğini ifade etti. Sağlıklı Hayat Merkezleri, halkın sağlık ihtiyaçlarını daha etkin ve kapsamlı bir şekilde karşılamak için tasarlanmıştır” diye konuştu.

“SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN HASTALIĞA DEĞİL, SAĞLIĞA YATIRIM YAPMAK ANLAYIŞI VE SHM’LERİN SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ ROLÜ”

Dr. Demir, “Sağlık Bakanlığı’nın hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak anlayışını benimsediğini vurguladı. Bu anlayış doğrultusunda, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin ülke genelinde aile hekimliği hizmetlerini destekleyerek güçlendirmeyi, hekimlik dışı sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak hastaneye yığılmanın önüne geçmeyi, sigara ve diğer zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ile mücadele etmeyi ve toplumun yaşam kalitesini artıracak alışkanlıkları kazandırmayı hedeflediğini belirtti. Bu yaklaşımla, sağlık sisteminin sadece hastalık tedavisi değil, aynı zamanda sağlık koruma ve teşvik edici önlemlerle de güçlendirilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNDE SUNULAN GENİŞ KAPSAMLI HİZMETLER

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetlerin çeşitliliğini ve kapsamını detaylı bir şekilde açıklayan Dr. Demir, “Bu merkezlerde sağlığa yönelik risk faktörleriyle mücadele, beslenme danışmanlığı, psiko-sosyal danışmanlık, ağız ve diş sağlığı, enjeksiyon hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı, okul sağlığı, kanser erken teşhis ve tarama, sigara bırakma danışmanlığı, uyuşturucu kullanan kişilere yönelik danışmanlık, enfeksiyon hastalıklarının kontrolü ve bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetimi gibi birçok hizmet sunulmaktadır. Ayrıca, laboratuvar ve görüntüleme alt yapılarının oluşturulması, halk ve sağlık personeline yönelik sağlık eğitimlerinin gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler de bu merkezlerin hizmetleri arasında yer almaktadır. Sağlıklı Hayat Merkezlerinin hareketli yaşam ve doğru beslenme konularında iyi uygulama örnekleri göstermeyi, sağlık okuryazarlığını artırmayı ve sağlığın geliştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapmayı amaçladığını belirtti. Bu merkezlerin, toplumun sağlık bilincini artırma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırma konusundaki katkıları büyük önem taşımaktadır” dedi.

“VAKA KOORDİNATÖRLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI”

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde hizmet sunumunun etkinliği için Vaka Koordinatörlerinin rolü büyük bir öneme sahiptir diye Dr. Demir şunları söyledi: “Vaka Koordinatörlerinin görev ve sorumluluklarını ayrıntılı olarak açıkladı. Vaka Koordinatörlerinin, Aile Hekimleri ile koordinasyonu sağlamak, hasta ile görüşerek randevuları almak, randevular öncesinde hatırlatmalar yapmak, randevularını kaçıran hastalarla görüşerek yeni randevu ayarlamak ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinin tanıtımını yapmak gibi çeşitli görevleri bulunmaktadır. Vaka Koordinatörleri, tercih edilen tıbbi sekreterler arasından seçilir; bu mümkün olmadığında ise SHM sorumlu hekimi tarafından belirlenen sağlık personelinden (hekim, diş hekimi, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal çalışmacı, diyetisyen, çocuk gelişimci, psikolog gibi) görevlendirilir.”

“SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNİN FİZİKSEL YAPISI VE FONKSİYONEL GEREKLİLİKLERİ”

Dr. Demir, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin fiziksel yapısının ve fonksiyonel gerekliliklerinin, hizmet sunumunun etkinliğini artırmak amacıyla dikkatlice planlandığını belirtti. Bu merkezlerin, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı ve vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedeflediğini ifade etti.