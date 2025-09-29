Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, ilçede devam eden projeler ve yeni hedefler üzerine belediye müdürleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Projeler Masaya Yatırıldı

Başkan Fatih Arslan, toplantıda devam eden çalışmaların değerlendirildiğini ve yeni hedeflerin belirlendiğini söyledi. İlçenin ihtiyaçlarının ortak akılla belirlenmeye devam ettiğini ifade eden Arslan, “İlçemiz için gece gündüz demeden çalışmaya, fikir birliği ve ortak akılla yol almaya devam ediyoruz. Belediye müdürlerimizle gerçekleştirdiğimiz istişare toplantımızda, devam eden projelerimizi değerlendirip yeni hedeflerimizi masaya yatırdık” dedi.

“Hizmet Yolunda Kararlıyız”

Hizmet anlayışında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Arslan, Yerköy’ün geleceğini ortak akılla inşa edeceklerini belirterek, “Yerköy’ümüzün ihtiyaçlarını birlikte belirliyor, geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Hizmet yolunda kararlılıkla, azimle ve milletimizin duasıyla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.