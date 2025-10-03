Belediye hizmet binasında düzenlenen toplantıda gündemde yer alan 9 madde ele alındı. Yapılan görüşmelerin ardından tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Kararlar arasında ilçenin altyapı ve üstyapı hizmetleri, sosyal projeler, çevre düzenlemeleri ve kültürel faaliyetlere yönelik planlamaların da yer aldığı öğrenildi.

Belediye Başkanı Fatih Arslan toplantının ardından yaptığı açıklamada, alınan kararların ilçenin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Arslan, “Her kararımızda Yerköy’ümüzün yarınlarını, hemşehrilerimizin huzurunu ve refahını esas alıyoruz. İnandığımız yolda el ele, gönül gönüle yürüdüğümüz sürece ilçemiz daha güçlü bir geleceğe ulaşacaktır” dedi.

Arslan ayrıca, belediye meclisinde sergilenen birlik ve beraberliğin örnek bir tablo oluşturduğunu belirterek, “Oy birliğiyle alınan kararlarımız, ilçemizin ortak akılla yönetildiğinin göstergesidir. Bu dayanışma ve iş birliği ruhunun önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi