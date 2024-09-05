Başkan Arslan, zabıtaların önemine ve hizmetlerine dikkat çekerek, Zabıta Müdürü Ertuğrul Dönmez'e tüm zabıta çalışanları adına çiçek takdim etti.

Zabıta Haftası kapsamında düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, Başkan Arslan zabıta personelinin bu önemli görevdeki katkılarının her zaman kıymetli olduğunu ifade etti.

Zabıta Müdürü Ertuğrul Dönmez ve zabıta personeli, Başkan Arslan'ın çiçek takdiminden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür desteklerin kendilerini motive ettiğini belirtti.