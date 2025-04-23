Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapsamında, başkanlık koltuğunu sembolik olarak İbrahim Karaoğlan İlkokulu 3-D sınıfı öğrencisi Hira Nur Emiroğlu’na devretti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde Başkan Fatih Arslan, minik başkan Hira Nur’u kapıda karşılayarak makam koltuğunu kendisine devretti.

Bu anlamlı günün, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine duyulan güvenin en güzel göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Arslan, çocuklara armağan edilen bu özel günü coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Minik Başkan Hira Nur Emiroğlu, belediye çalışmaları hakkında Başkan Arslan’a çeşitli sorular sorarken, Yerköy’ün daha güzel bir yer olması için hayallerini ve projelerini de dile getirdi. Başkan Arslan, minik başkan Hira Nur’un önerilerini dikkatle dinleyerek, “Çocuklarımızın fikirleri bizim için çok değerli. Onların hayal dünyası ve duyarlılığı, kent yönetiminde bizlere ilham veriyor. Hira Nur’a bu güzel önerileri ve samimi sohbeti için teşekkür ediyorum” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü her yıl coşkuyla kutlamaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Arslan, Hira Nur’a teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkan Arslan, minik başkana ayrıca sembolik bir hediye vererek, 23 Nisan’ın çocuklar için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha dile getirdi.