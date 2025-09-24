Başkan Arslan, ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi. Yerköylülerin samimiyeti ve muhabbetinin kendilerine güç verdiğini belirten Arslan, “Sevdamız Yerköy. Hemşehrilerimizle gönül gönüle hasbihal ediyor, onların sesine kulak veriyoruz” dedi.

Başkan Arslan, ziyaretlerde vatandaşlarla gönül gönüle sohbet etti, esnafın günlük işleyişi ve yaşadıkları sorunları yakından takip etti.

Ziyaretlerin Yerköy’ün samimi ve sıcak muhabbetini görmek açısından önemli olduğunu belirten Arslan, “Yerköy’ümüzün sevgisi, muhabbeti ve samimiyeti bizlere güç veriyor. Halkımızın mutluluğu ve memnuniyeti her zaman önceliğimizdir” dedi.

Ziyarette hemşehrilerin dile getirdiği talepler ve öneriler de kayda geçirildi. Belediye Başkanı, ilçeyi daha yaşanabilir ve modern bir hale getirmek amacıyla planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Arslan, “Milletimizin sesine kulak vererek Yerköy’ümüz için var gücümüzle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizle el ele vererek ilçemiz için yeni bir hikâye yazmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.