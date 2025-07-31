Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, ilçede yürütülen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında Vali Özkan’a bilgi veren Başkan Arslan, Yerköy’ün kalkınması için yürütülen faaliyetleri anlattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mehmet Ali Özkan, Başkan Arslan’a teşekkür ederek, yürütülen hizmetlerde başarılar ve kolaylıklar diledi.