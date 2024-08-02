Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yavuz ve Solmaz ailelerinin çocukları Gizem Yavuz ile Mustafa Solmaz’ın nikah törenini gerçekleştirdi.

Başkan Arslan, geçtiğimiz dönem AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Ahmet Yavuz'un kızı Gizem ve Ünal Solmaz'ın oğlu Mustafa’nın mutluluklarına şahitlik etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Törende konuşan Başkan Arslan, “Bugün burada, iki güzel insanın birlikteliğine tanıklık etmekten mutluluk duyuyorum. Aile birliği, toplumumuzun temel taşlarından biridir. Gizem ve Mustafa çiftine bir ömür boyu mutluluklar dilerim” dedi.

Nikah töreninin ardından Arslan, nikah cüzdanını geline teslim etti ve genç çifte ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini iletti.