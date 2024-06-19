Yerköy Kafe'de gerçekleşen programa AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Selahattin Atalay, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, AK Parti Yerköy Kadın Kolları Başkanı Merve Kılıç, Belediye Meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Belediye Başkanı Arslan, programa katılan herkese teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Başkan Arslan, bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu vurguladı.

Başkan Arslan, böylesine anlamlı bir günde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.