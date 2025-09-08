Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlaması münasebetiyle öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verdi.

Başkan Arslan, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, eğitim ise olmazsa olmazımızdır. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına sağlık ve huzur içerisinde başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Ziyarete Yerköy Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Belediye Başkanı Fatih Arslan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, eğitim ise olmazsa olmazımızdır. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına sağlık ve huzur içerisinde başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizdeki tüm okullarımızda bulunan 26 birinci sınıfı süsleyerek yavrularımızın bu özel gününü daha da anlamlı kıldık. Toplam 430 öğrencimize küçük hediyelerimizi takdim ederek onların mutluluğunu paylaştık, sınıflarını ziyaret ederek heyecanlarına ortak olduk. Bu anlamlı günde bizlere eşlik eden Yerköy Kaymakamımız Sayın Mehmet Halis Aydın’a ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Necmettin Sağlam’a teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, geleceğimizin en büyük teminatı. Onlar için atılan her adım, Yerköy’ümüzün yarınlarına yazılan yeni bir hikâyedir. Tüm öğrencilerimize başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim yılı diliyorum.”