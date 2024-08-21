Ziyarette Belediye Başkanı Fatih Arslan, Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile ilçe özelinde konular görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Fatih Arslan, “İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu'nu ziyarette bulunduk. Ziyaretimizde Sayın Bakan Yardımcımızla ilçemiz ile alakalı bazı hususları istişare ettik. Değerli Bakan Yardımcımıza misafirperverliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.