Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, S.S. İnan Sanayi esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek hem hayırlı işler dileğinde bulundu hem de esnafın taleplerini ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerde Başkan Arslan, esnafın sorunlarına çözüm bulmak ve onların daha iyi koşullarda hizmet verebilmeleri için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Sanayi ve emekçilerin önemine vurgu yaparak, büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesinin önemine dikkat çeken Başkan Arslan, ilçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısından ötürü zanaatkârların büyük rol oynadığını belirtti.

Esnaflar da ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Arslan'a teşekkür etti.

Sanayi esnafı ziyaretlerine İl Genel Meclis Üyesi Kenan Karakuş, Belediye Meclis Üyesi Hakan Işık da eşlik etti.