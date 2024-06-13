Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, S.S. İnan Sanayi esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek hem hayırlı işler dileğinde bulundu hem de esnafın taleplerini ve önerilerini dinledi.

Sanayi Esnafını Ziyaret Etti3

Ziyaretlerde Başkan Arslan, esnafın sorunlarına çözüm bulmak ve onların daha iyi koşullarda hizmet verebilmeleri için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Sanayi Esnafını Ziyaret Etti4

Sanayi ve emekçilerin önemine vurgu yaparak, büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesinin önemine dikkat çeken Başkan Arslan, ilçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısından ötürü zanaatkârların büyük rol oynadığını belirtti.

Sanayi Esnafını Ziyaret Etti2

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Esnaflar da ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Arslan'a teşekkür etti.

Sanayi Esnafını Ziyaret Etti1

Sanayi esnafı ziyaretlerine İl Genel Meclis Üyesi Kenan Karakuş, Belediye Meclis Üyesi Hakan Işık da eşlik etti.

Kaynak: Haber Merkezi