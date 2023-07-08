Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Karapınar mahallesinde başlatılan parke taşı ve asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Öçal, “ilçe genelinde kırsal mahallelerde parke yol, kaldırım ve asfalt yama çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Karapınar Mahallesinde programladığımız çalışmaları tamamladığımızda mahalleli vatandaşlarımız rahat ulaşım sağlayacak. Belediye ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Standartlara uygun yapılan çalışmaları ile mahalle daha modern bir hale kavuşacak. Burada yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanacak. Yol yapım çalışmalarının belirlenen mahallelerde de devam edecek” dedi. Alpaslan Demir