Başkan Aydoğmuş, Akdağmadeni Gücüspor Kulübü bir dönem için değil, Türk Futbolunda Yozgat’ın markası sporun altyapısı olmak için kurulduğunu söyledi.

Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada, “Akdağmadeni Gücüspor kulübü Sivas Spor Okulu olarak 8 -15 yaş arası sporcu öğrencilerle başarılı bir dönem geçirdik. Geride bıraktığımız yaz sezonunda Yozgat 'ta Dostluk gelişecek sloganıyla Yozgat İl ve ilçeler arası turnuvalar yaptık, hazırlık maçları düzenledik. Ardından sporcularımızı Süper Lig takımlarımızdan Konya Spor tarafından Konya’da düzenlenen 3 günlük kampa gönderdik. Daha sonra Sivas Spor tarafından Sivas'ta düzenlenen 3 günlük turnuvaya katıldık. Her iki kamptada başarılı sonuçlar elde ettik ve Sporcu öğrencilerimiz için çok büyük deneyim oldu” dedi.

Akdağmadeni Gücüspor Kulübü Sivas spor okulu olarak 2023- 2024 sezonundada eğitimlere ara vermeden devam edeceklerini dile getiren başkan Aydoğmuş, “Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü olarak 8-15 yaş arası sporcu öğrencilerimizle 2023-2024 sezonunda da haftada 3 gün Sivas Spor Okulu bünyesinde eğitimlerine devam edecek. Başta, antrenman sahalarını ve yüzme havuzlarını gençlerin hizmetine sunan, sporculardan hiçbir hizmeti esirgemeyen Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ve Akdağmadeni Gençlik Spor İlçe müdürlüğüne, sporcu öğrencilerimizle yakından ilgilene Kulüp koordinatörü İsmet Yaşar, Antrenör Hakan Altın ve Antrenör Seyit Ali Altın ile ailelere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)