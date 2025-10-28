2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği sunacak Suudi Arabistan, yerden 350 metre yüksekte inşa edilecek dünyanın ilk gökyüzü stadyumu "NEOM Sky Stadium" projesini tanıttı.

2034 FIFA Dünya Kupası öncesinde Suudi Arabistan, dikkat çekici projeleriyle dünya kamuoyunun ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Ülke, turnuvaya yetiştirmeyi planladığı dünyanın ilk "gökyüzü stadyumu" NEOM Sky Stadium'un tanıtımını gerçekleştirdi.

46 bin seyirci kapasitesine sahip olması planlanan NEOM Sky Stadium'un tamamen güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışacağı bildirildi. İnşaatın 2027 yılında başlaması, projenin ise 2032'de tamamlanması hedefleniyor. Ancak, bazı planlamalarda tamamlanma tarihinin 2039 yılına sarkabileceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan basınında "Sky Stadium" projesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Buna karşın, ülkenin spor altyapısında büyük bir dönüşüm hedeflediği ve Dünya Kupası için benzeri görülmemiş projeleri hayata geçirmeye hazırlandığı biliniyor.