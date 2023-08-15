Dünyanın geleceğini tehdit eden iklim değişikliğinin etkileri her geçen gün daha çok hissedilirken sürdürülebilir bir geleceğe destek olmak isteyen şirketlerin sayısı da artıyor. Doğa ve çevre dostu uygulamaları ile dikkat çeken Tokat’ın ilk beş yıldızlı otellerinden birisi Tokat da tükettiği elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgelemek üzere CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nın (I-REC) sahibi oldu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARA DESTEK VERMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

Dünya genelinde yatırım, üretim ve tüketimde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının arttığına dikkat çeken CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, “Türkiye’de enerji sektörünün öncü şirketi olarak biz de yenilenebilir enerjiye geçişe destek olacak çalışmalara ağırlık vermiş durumdayız. Bu kapsamda çevre dostu elektrik tedarik etmek isteyen tüm müşterilerimizin “Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası” (I-REC /International RenewableEnergyCertificate) almalarına aracılık ediyoruz. Bu süreçte müşterilerimizin yanında yer alarak çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. I-REC belgesi alarak elektrik tüketimini yeşil enerjiden karşılayacağını belgeleyen Dedeman Tokat Otel yönetimini de attıkları bu değerli adım için gönülden kutlarım. Turizm ve konaklama sektöründe tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik hassasiyetinin arttığı bu dönemde elde ettikleri bu sertifikanın kendilerine önemli avantajlar sağlayacağına inanıyorum” dedi. İHA