Daha önce 31 Aralık 2024 olarak belirlenen son başvuru tarihi, yaşanan yoğunluk nedeniyle 31 Temmuz 2025’e ertelenmişti. Ancak vatandaşların başvuru yoğunluğu göz önünde bulundurularak yeni bir karar alındı.

Ehliyet Yenilemede Süre Bir Kez Daha Uzatıldı

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uzatma kararının ardından yalnızca bir gün içinde 16 bin 329 kişinin randevusunu iptal ettiğini belirtti.

Yenileme süreciyle ilgili olarak yapılan bilgilendirmede, günlük başvuru sayısının 55 binden 20 bine kadar gerilediği ifade edildi.

Yenileme Taleplerinin Yüzde 70’i Son Üç Ayda

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin 31 Ekim 2025 tarihine kadar son kez uzatıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, başvuruların büyük bölümü son üç ayda yapıldı. Ay ay başvuru rakamları ise şöyle paylaşıldı:

Ocak: 140 bin

Şubat: 82 bin

Mart: 84 bin

Nisan: 101 bin

Mayıs: 270 bin

Haziran: 502 bin

Temmuz: 1 milyon 413 bin 489

Sadece 30-31 Temmuz tarihlerinde 236 bin başvuru alındığı kaydedildi.

2 Milyondan Fazla Belge Hâlâ Yenilenmedi

Verilere göre, hâlihazırda 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesinin yenilenmeyi beklediği belirtildi.

Yerlikaya, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için sürenin son kez uzatıldığını” vurguladı ve yeni tarihin kesin olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı, açıklamasının sonunda vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim” ifadelerini kullandı.