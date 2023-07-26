Akdağmadeni’nin kalbi niteliğinde olan Hanlar Sokak’ta ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi hayata geçiyor.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, sokak artık gerçek kimliğine kavuşacak, eski yıpranmış ve kaderine terk edilmiş bir cadde görünümünden kurtularak güzel bir görünüme kavuşacak ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada; “Kısa süre içerisinde tamamlanacak çevre düzenleme çalışmaları sonrasında hızlı bir şekilde yollar sıcak asfalt ile buluşacak Hanlar sokak geniş kaldırımları, yeni yolu ve çevre düzenlemeleriyle ilçemize yakışır düzenin simgesi bir cadde haline gelecektir” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir