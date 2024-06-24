Kaymakamlık logosu Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların kurumsal logoları ile bir bütünlük içinde olması adına Kaymakam Akın Aydın’ın talimatı ile ilçenin tarihi, sosyal, kültürel ve coğrafi özellikleri göz önünde bulundurularak yeniden yorumlandı.

Yenifakılı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Yeni logomuzdaki simgelerin anlamları şu şekildedir: Dairesel Olarak Çevreleyen 16 Yıldız: Cumhurbaşkanlığı arması ile uyum içerisinde tasarlanmış olup dairesel olarak çevreleyen 16 yıldız: Tarihimizdeki bağımsız 16 Büyük Türk Devletini temsil etmektedir. Açık Yazılar: Kaymakamlığın adını, Ay-Yıldız: Türkiye Cumhuriyeti’ni ve bağımsızlığımızı, Tren Rayı: ilçemiz içerisinden geçen, ilçemiz vatandaşlarının geçmişten bu yana kullandığı ve her vatandaşımızın anılarını barındıran tren hattını, 2 Adet Buğday Başağı: İlçemiz gelirinin önemli bir kısmını tarımsal faaliyetlerin kapsadığını göstermektedir” ifadelerine yer verildi.