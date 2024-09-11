Yenifakılı ilçesinde, Türkiye genelinde yürütülen yeni nesil kimlik kartı dönüşüm süreci tamamlandı.

Yurtdışında bulunan 8 vatandaş dışında, ilçede yaşayan tüm vatandaşların eski kimlik kartları yeni nesil kimlik kartları ile değiştirildi. İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, yeni nesil kimlik kartı olmayan kimse kalmadı.

İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından ilçede yaşayan vatandaşların tamamının eski kimlik kartları, yeni nesil kimlik kartları ile değiştirildi.

Vali Mehmet Ali Özkan, bu başarıdan dolayı Kaymakam Vekili Akın Aydın ve İlçe Nüfus Müdürü Recep Koçyiğit'i tebrik ederek başarı belgesi verdi.

Vali Özkan, duyarlılıklarından dolayı Kaymakam Vekili Akın Aydın, Yenifakılı’da ikamet eden tüm vatandaşları, mahalle ve köy muhtarlarına teşekkür ederek, bu başarının tüm ilçelere örnek olması temennisinde bulundu.