Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait Yozgat ili ve ilçelerinin nüfus verilerini kamuoyuna sundu. Yenifakılı ilçesinin 2023 yılı nüfusu ne kadar oldu? İşte detaylar...

TÜİK verilerine göre Yozgat il genelinde 2023 yılı nüfus sayıları açıklandı. Yenifakılı ilçesinin nüfusu 2023 yılında 5.383 olarak belirlendi.

Geçmiş yıllara baktığımızda, Yenifakılı ilçesinin nüfusu 2019 yılında 5.386, 2020 yılında 5.396, 2021 yılında 5.296 ve 2022 yılında ise 5.178 olarak kaydedilmişti. 2023 yılında ise bu rakam artarak 5.383'e yükseldi. Yenifakılı'nın nüfusundaki bu değişim, ilçenin demografik yapısındaki dalgalanmayı gözler önüne seriyor.