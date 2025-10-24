Yenifakılı Kaymakamı İsa Uğur, ilçedeki okulların katılımıyla gerçekleştirilen kermesi ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kermeste, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan el emeği ürünler, yiyecek ve içecekler satışa sunuldu. Etkinlikten elde edilecek gelirin Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Kaymakam İsa Uğur, etkinliğe katkı sunan okul yönetimlerine, öğretmenlere, öğrencilere ve vatandaşlara teşekkür ederek, “Bu anlamlı etkinlik hem öğrencilerimizin yardımseverlik duygusunu pekiştiriyor hem de Filistin’deki kardeşlerimize moral oluyor” dedi.

İlçe genelinde yoğun ilgi gören kermeste, vatandaşlar öğrencilerin hazırladığı ürünlere destek vererek Filistin’e yönelik yardım kampanyasına katkıda bulundu.

Etkinliğin, öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve mazlum coğrafyalara duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlendiği bildirildi.