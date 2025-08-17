Adıgözel, yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırıları karşısında sessiz kalan devletleri eleştirirken, somut adımlar atılmasını talep etti.

Başkan Adıgözel açıklamasında, “Gazze yanarken sessizlik suçtur. İsrail’e kargo üstüne kargo gidiyor. Yeniden Refah Partisi olarak söylüyoruz ki; buna karşı çıkmak hem insanlığın hem milletin namusudur. Lafla Filistin savunulmaz. Sözde değil, özde Filistin dostluğu için tavır şarttır” ifadelerini kullandı.

Adıgözel, İslam ülkelerinin yöneticilerine seslenerek, “Gazze yanıyor! Bebekler ölüyor, anneler mezar kazıyor, insanlar açlık ve bombalarla sınanıyor. Siz hâlâ sessizsiniz. Bu sessizlik sadece acizlik değil, aynı zamanda ahlaki bir çöküştür. Filistin’i değil, ümmetin vicdanını da öldürüyor. Bugün susarsanız, yarın sizin şehirleriniz hedef olabilir” dedi.

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı, diplomatik ve ekonomik çıkarların insan hayatının önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı: “Bugün ‘bize dokunmayan ateş’ sandığınız bu zulüm, er ya da geç kapınızı çalar. Tarih bunu defalarca gösterdi. Artık kınama açıklamaları değil, etkili eylemler görmek istiyoruz. İsrail’le askeri, ekonomik ve diplomatik ilişkiler askıya alınmalı. Uluslararası mahkemelerde insanlık suçları için dava açılmalı. Filistin’e insani yardımın gerçek ve sürdürülebilir şekilde ulaşması sağlanmalı” dedi.

Adıgözel, ayrıca İslam ülkelerine ortak bir diplomatik ve savunma politikası oluşturma çağrısında bulunarak, “Filistin halkına sadece dua değil, destek olun! Bu çağrımız bir isyan değil, vicdan feryadıdır. Gazze bugün susarsa, yarın hepimiz susarız. İslam ülkelerinin yöneticilerini sadece lider değil, insan olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan açıklamasını, İsrail’in uyguladığı politikaları sert şekilde eleştirerek sürdürdü: “Ey Siyonist İsrail: Gazze’yi boşatamazsınız! Filistin halkına ya öl, ya topraklarını terk et dayatması yapmak insanlık suçudur. Hiçbir güç Gazze’yi boşaltamaz. Bu topraklar Filistin halkının evidir, yurdudur ve tarihidir. Uluslararası toplumun sessizliği utanç vericidir. Bu vahşeti görmezden gelenler, suçun ortağıdır. Biz buradan açıkça söylüyoruz: Gazze Filistin’dir ve Gazze halkı yalnız değildir. Bu zorbalığa teslim olunmayacaktır.”