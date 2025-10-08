Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel, Türk pasaportu taşıyan kişilerin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) saflarında yer aldığına yönelik iddialara tepki göstererek, söz konusu kişilerin vatandaşlıklarının derhal iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Adıgözel, yaptığı açıklamada, “Milletimizin vicdanı kanıyor, insanlık onuru ayaklar altına alınıyor. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan İsrail, Siyonist askerleri yönünde ciddi iddialar kamuoyuna yansımıştır. Bu durum kabul edilemez bir ihanettir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da İsrail ordusu saflarında yer alarak Filistin halkına karşı silah kullananların vatandaşlıklarının iptal edilmesi gerektiğini vurgulayan Adıgözel, “Bu tür bir çifte vatandaşlık, milli güvenliğimize, devletimizin itibarına ve milletimizin vicdanına açık bir tehdittir. Vatandaşlık bir ayrıcalık değil, sorumluluktur” değerlendirmesinde bulundu.

Adıgözel, devletin konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatması gerektiğini belirterek, “İsrail’in savaş suçlarına ortak olan her bireyin uluslararası hukuk önünde yargılanması için Türkiye’nin öncülük etmesi gerekmektedir. Türkiye pasaportu, zulmün değil; adaletin, insan haklarının ve bağımsızlığın simgesidir. Bu pasaportu taşıyan hiç kimse zalimlerin safında olamaz” diye konuştu.