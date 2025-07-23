Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarafsız ve özgür basının güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı.

Adıgözel, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılmasının her yıl "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını anımsatarak, basının topluma doğru bilgi akışı sağlamada önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Basının, halkın haber alma hakkını yerine getirmenin yanı sıra düşüncelerin yayılmasına da aracı olduğunu ifade eden Adıgözel, şunları kaydetti: "Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir."

Basın mensuplarının, hem ülke genelinde hem de Yozgat’ta sağlanan başarıların duyurulmasında büyük rol oynadığını vurgulayan Adıgözel, şöyle devam etti: "Gerek ülkemizin gerekse Yozgat’ımızın her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ekonomimize olumlu yansımasında, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır."

Süleyman Adıgözel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bu vesileyle, bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."