Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, 211 bin 657 sağlık ve sosyal hizmet işçisi Öz Sağlık İş’i tercih ettiğini belirtti.

Başkan Akyol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan 2024 Temmuz ayı istatistikleri liderlik geleneği devam ettiğini söyledi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Akyol şunları söyledi: “211 bin 657 Sağlık ve sosyal hizmet emekçisi kendileri ve sendikal hakları için en güvenli çatı olarak yine ve yeniden Öz Sağlık İş’i tercih etti. Emek mücadelesinin fedakâr kahramanları sağlık ve sosyal hizmet emekçileriyle, üyelerimizle gurur duyuyoruz. Bu büyük onuru aralıksız bir şekilde yeniden bizlere yaşatan teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Örgütlenme seferberliğimiz devam ediyor, Türkiye’nin her yanından sağlık ve sosyal hizmet emekçileri daha fazla hak ve kazanım için Öz Sağlık İş çatısı altında bir araya geliyor. Emeğin en güzel hikayesini sizlerle birlikte yazmaya devam ediyoruz. Sonsuz şükranlarımızla.”