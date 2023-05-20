Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmen bilgi kâğıtlarının yeniden dağıtılmasına karar verdi.

Kurul toplantısında, AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in, "bazı seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarını kaybettiği, lazım olmaz düşüncesiyle attığı" ve "seçmen bilgi kağıdı olmayanların oy kullanamayacağı" söylemleri nedeniyle seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılması yönündeki başvurusunu karara bağladı.

Başvuruyu inceleyen Kurul, talebi kabul ederek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için seçmen bilgi kâğıtlarının basımının yapılarak yeniden dağıtılmasını kararlaştırdı.

AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in açıklamasının tamamı ise şu şekilde: “28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanacak seçmenlere seçmen bilgi kâğıdı gönderilmeyeceği 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 1. Tur seçimleri için gönderilen seçmen bilgi kâğıtlarında yazıyor olmasına rağmen seçmenlerin çoğunun bir daha lazım olmaz diye bunları imha ettiği, kaybettiği, o konuya dikkat etmediği gibi durumlarla karşılaşmaktayız.

Ülkemizde ilk defa ikinci tur seçim yapılmaktadır, seçmenler ilk defa yeni bir uygulama ile karşılaşmaktadırlar, ilk turda bile bazı art niyetli görevli görevsiz kişilerin eğer seçmen bilgi kâğıdınız yoksa oy kullanamazsınız gibi durumlarla karşılaşılmış, hatta okul bahçelerine seçmen bilgi kâğıdı olmayanların alınmaması gibi durumlar da olmuştur. Seçmene kolaylık olması ve katılımı en üst seviyede tutmak için 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimi için seçmenlere seçmen bilgi kâğıtlarının basılarak dağıtılması için gerekli kurul kararının alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim.” Haber Merkezi/AA