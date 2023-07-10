Yenice, mide sağlığı için doğru bitki çaylarını tüketmenin sindirimi kolaylaştırarak mide yanması, mide ağrısı, gaz ve şişkinlik gibi mide sorunlarını önlemeye yardımcı olduğunu söyledi.

Mide yanması ve mide ağrısı gibi mide sorunlarına neden olan başlıca faktörleri anlatan Yenice, “Mide yanması ve mide ağrısı gibi mide sorunlarının kişilerin hayat kalitesini etkileyen sağlık sorunlarından. Mide yanmasının başlıca nedeni mide öz sıvısının geri gelmesidir. Mide ağrısı ise çoğunlukla gıdaların olması gerektiği gibi sindirilememesinden kaynaklanmaktadır. Mide yanması ve mide ağrısı gibi mide sorunlarına neden olan başlıca faktörler; Sağlıksız ve dengesiz beslenme alışkanlıkları, aşırı kilolu olmak, yağlı ve baharatlı yiyecekler, gece geç saatte yemek yemek, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, hareketsiz bir yaşam tarzı, gastrit, ülser gibi mide rahatsızlıkları” dedi.

Mide kanseri gibi daha ciddi bir sağlık sorunu da mide yanması ve ağrısına neden olabildiğini söyleyen Yenice, uzun süre mide problemleri yaşayanların öncelikle alanında uzman bir doktora başvurarak gerekli kontrolleri yaptırmasının önemli olduğunu ifade etti. Yenice, çoğu zaman mide yanması ve mide ağrısı önlemlerinin kendiliğinden geçebildiğini belirterek şikâyetleri hafifletmeye yardımcı olabilecek önerileri şu şekilde sıraladı: Sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olan bitki çayları tüketmek, lif içeriği yüksek gıdalarla beslenmek, kafeinli içecekler hariç bol sıvı tüketmek, düzenli egzersiz yapmak.

“Mide öz sıvısının yemek borusuna geri kaçması ile karakterize olan mide yanması bir diğer adıyla reflü sık karşılaşılan sağlık sorunlarından bir tanesidir. Mide yanması durumunda bol sıvı tüketmek mideyi rahatlatmaya yardımcı olabilir” diyerek açıklamasına devam eden Yenice, bazı bitki çaylarının mide yanmasına iyi geldiğinin bilindiğini aktardı.

Yenice, mide yanmasına iyi gelen çayları şu şekilde sıraladı;

“Zencefil çayı: Zencefil başta antioksidanlar olmak üzere sağlıklı bir yaşam için gerekli olan pek çok bileşen içerir. Zencefilde bulunan fenolik bileşikler mide sorunlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ek olarak zencefil güçlü antienflamatuar özellikleri ile bilinir. Bu özelliği sayesinde yemek borusunda mide asidine bağlı meydana gelen iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Meyan kökü çayı: Meyan kökü çayı mide yanması, hazımsızlık gibi mide rahatsızlıklarını hafifletmek için yaygın olarak kullanılır. Bazı araştırmalar meyan kökünün yemek borusunda mukus salgısını artırdığını, böylece mide asidine bağlı tahrişi hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Hamilelik döneminde meyan kökü çayı tüketmenin bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini gösteren bazı çalışmalar vardır. Bu nedenle hamilelik ve emzirme döneminde meyan kökü çayı tüketmeden önce doktora danışılması önerilir.

Papatya Çayı: Mide asidinin yemek borusuna doğru geri kaçması yemek borusunda tahrişe ve ağrılı iltihaba neden olabilir. Bazı araştırmalar papatya çayının antienflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu, bu özelliği sayesinde mide yanmasına iyi gelebileceğini göstermektedir. Papatya çayı ayrıca sakinleştirici özellikleri ile bilinir. Stresli bir yaşam reflü ataklarının tetiklenmesine neden olabilir. Papatya çayının sakinleştirici etkisi stresi azaltmaya, bu sayede mide yanmasını hafifletmeye yardımcı olabilir. Mide sorunları için papatya çayı tüketmek isteyenler 1 bardak sıcak suya 2-3 çay kaşığı kurutulmuş papatya ekledikten sonra 10-15 dakika demleyip, süzerek tüketebilir. Hamilelerin, emzirenlerin ve düzenli olarak ilaç kullananların papatya çayı gibi bitki çaylarını tüketmeden önce doktorlarına danışması önemlidir.

Kudret Nar çayı: Nar yüksek oranda lif içeriği ile bilinir. Lifli gıdalar mide asidini nötralize etmeye, böylece mide yanmasını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Mide ağrısı ülser, gastrit gibi sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. Geçmeyen mide ağrısı durumunda öncelikle bir gastroloji uzmanına danışılması ve kontrollerin yaptırılması önerilir. Bazı durumlarda besinlerin yeterince sindirilememesi de mide ağrısına neden olabilir. Bazı bitki çayları besinlerin sindirim sürecini hızlandırmaya ve mide ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.” Haber Merkezi