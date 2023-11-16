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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan bireyler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Yeni yılla birlikte, EYT'liler için vergi muafiyeti uygulaması başlıyor. Bu müjdeli haberle birlikte, emeklilik sonrası yaşanan mali yüklerin hafifletilmesi hedefleniyor. Ancak, getirilen vergi muafiyeti kapsamında dikkat çeken bir ayrım da ortaya çıkıyor.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

Bu yıl emekli olan EYT'liler, Ocak 2024 itibarıyla emlak vergisinden muaf tutulacaklar. Vergi muafiyeti için belirli şartlar bulunmaktadır. Brüt 200 metrekareyi aşmayan konutlarda oturan EYT'lilerin, kendilerinin oturma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kiraya verilen evde oturanlar veya çocuklarını oturtanlar da bu avantajdan yararlanabilecekler. Ayrıca, emeklilerin sahip olduğu tek yazlık için de vergi ödenmeyecek. EYT'lilerin bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmıyorsa, gelecek yıldan itibaren vergi muafiyetinden faydalanabilecekler.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE KÖTÜ HABER

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden EYT'li bireyler bu vergi muafiyetinden yararlanamayacaklar. Bu kapsamda aylığı bu yıl bağlanan EYT'lilerin, 2023 yılı emlak vergisini ödemesi gerekmektedir. Vergi muafiyeti için evin bağlı olduğu belediyeye dilekçeyle başvuruda bulunulması da gerekmektedir. Bu gelişme, EYT'liler arasında olumlu bir beklenti yaratırken, çalışan emeklilere vergi muafiyeti kapsamının dışında olacakları şeklinde bir ayrım ortaya koymaktadır.