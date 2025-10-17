Öğrencilerin aktif rol aldığı radyoda, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk’ün desteğiyle Dr. Öğr. Üyesi Müşfik Akarcan’ın koordinatörlüğünde hazırlanan programlar dinleyicilerle buluşuyor.

Bozok FM 107.0, yeni yayın dönemine dopdolu bir içerik takvimiyle merhaba dedi. Fakülte öğrencilerinin sesinden yankılanan yayınlar, hem kampüsün hem de Yozgat’ın en uzak noktalarına ulaşarak büyük beğeni topluyor.

Kurulduğu günden bu yana yalnızca bir öğrenci radyosu olmanın ötesine geçen Bozok FM, Yozgat’ın sesi ve genç iletişimcilerin uygulama mutfağı olma özelliğini sürdürüyor. Yeni yayın döneminde, Dr. Öğr. Üyesi Müşfik Akarcan’ın koordinatörlüğünde hazırlanan programlar, dinleyicilere bilgi, eğlence ve toplumsal farkındalığı bir arada sunmayı amaçlıyor.

“İçinde İyiliği Barındıran Herkesin Sesi Olmaya Devam Edecek”

Yeni dönem heyecanını paylaşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, Bozok FM’in üniversitenin ve Yozgat’ın önemli bir değeri haline geldiğini vurguladı.

Dekan Şentürk, “Şu an radyomuzda Bozok FM'den bu yayını yapıyoruz. Bozok FM üniversitenin sesi olarak sorumlu ve nitelikli yayınlar yapmayı hedefliyor. Tabii ki bu yayınları kimler yapıyor? Birbirinden nitelikli, birbirinden genç ve başarılı öğrencilerimizin yayınları sizlere ulaşıyor. Bunun yanında üniversitemiz akademisyenlerinin yine bize katkıları olan güzel programlarımız var. Ve sadece Yozgat'ta değil çevre illerden ve Yozgat'ın en uzak ilçelerinden bile bizi dinleme imkanı buluyor dinleyicilerimiz. Bu da bizi aslında daha sorumlu, daha nitelikli ve daha faydalı yayınlar yapmaya da yöneltiyor” dedi.

Prof. Dr. Şentürk, öğrencilerin radyoda kazandığı deneyimin mesleki gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Yozgat Bozok Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak öğrencilerimizin uygulamadaki başarılarını desteklemek ve iyi yayıncılar, iyi radyocular ve iyi sunucular olmaları için burası şahane bir mutfak ve bu mutfaktan sizlere de çok lezzetli, çok keyifli programlar ulaşıyor. Bozok FM sadece Yozgat'ın değil, üniversitenin değil aslında içinde iyiliği barındıran ve iyiye ulaşmak isteyen herkesin sesi olmaya devam edecek.”

Bozok FM Onların Tutkusu

Yeni dönemde de mikrofon başına geçen öğrenciler, Bozok FM’in onlara kazandırdığı deneyimi ve heyecanı anlattı.

İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Merve Tekinışık, radyoda geçirdiği yılların kendisi için geleceğe yatırım niteliğinde olduğunu söyledi.

Tekinışık, “Bozok FM'de 1. sınıftan itibaren her zaman program yaptım. Bu dönemde hava durumu programlarını sunuyorum. Derslerde öğrendiklerimi burada dinleyicilere aktarmaktan çok mutluyum. Radyo beni çok mutlu ediyor. Burada çalışmak, bir şeyler öğrenmek ve halka aktarmak benim için çok önemli” şeklinde konuştu.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mert Ali Atala ise “Bozok FM'de program yapmaktayım. Kurguda da çalışmaktayım. Hocalarımız ve dekanımız sayesinde bu okulda radyo programı ile ilgili çok şey öğrendik. Bize katkıları çok. Kendi programımı da yapmak üzereyim. Filmin çetesi olarak ilk programımı yapıyorum. Buradan hocalarımıza ve dekanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kampüsün Kalbinden Yükselen Ses

Bozok FM, yalnızca üniversite öğrencilerinin değil, Yozgat halkının da sesi olma misyonunu sürdürüyor. Yeni yayın döneminde öğrencilerin hazırlayıp sunduğu 25 yeni programla dinleyicilerle buluşan Bozok FM’in yayın akışında; sanat, edebiyat, sağlık, bilim, spor, haber, sinema, müzik, yemek, tarih, masal ve kamu spotları gibi farklı temalar yer alıyor. Radyoda bilgilendirici içeriklerden oluşan zengin ve nitelikli bir yayın yelpazesi sunuluyor.

7 Gün 24 Saat Yayın

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi, öğrencilerinin sektöre hazırlıklı şekilde adım atması için Bozok FM’i canlı bir eğitim sahası olarak kullanıyor. Fakülte bünyesinde radyo yayıncılığına gönül veren öğrenciler, 7 gün 24 saat yayın yaparak hem seslendirme hem de program yapım süreçlerinde profesyonel deneyimler kazanma fırsatı buluyor.

Bozok FM, yeni yayın döneminde hem üniversitenin hem de şehrin güçlü sesi olmayı sürdürüyor. Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk’ün vizyonu, Dr. Öğr. Üyesi Müşfik Akarcan’ın koordinatörlüğü ve öğrencilerin enerjisiyle hazırlanan programlar, Bozok FM’i bir öğrenci radyosundan çok daha fazlası haline getiriyor.

Fakülte öğrencilerinin toplumsal sorumluluk bilinciyle içerik üretebilmesine, radyo yayıncılığındaki yapım-yönetim süreçlerine hâkim olmasına, ekip ruhuyla çalışmasına ve yaratıcı fikirler ortaya koymasına olanak sağlayan Bozok FM yayınları, önümüzdeki günlerde de zenginleşerek devam edecek.