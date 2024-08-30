Enerji sektörünün küresel liderlerinden biri olan Goldwind ile yapılan bu stratejik iş birliği, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacak.

Birleşim Grup çatısı altında faaliyet gösteren Menekşe Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş., Yozgat’ta kurulacak olan RES projesi için toplamda 24 MWm gücünde dört adet rüzgar türbini satın almak üzere Goldwind ile önemli bir anlaşmaya imza attı.

Bu anlaşma, Türkiye’nin enerji üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak ve çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımını artırmak amacıyla atılan en büyük adımlardan biri olarak nitelendiriliyor.

Birleşim Grup’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, anlaşmanın detaylarına yer verildi: “Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.'nin bir alt kuruluşu olan Menekşe Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş., Yozgat'ın Sorgun-Çekerek bölgesindeki Rüzgar Enerjisi Santrali projesi için, rüzgar enerjisi alanında dünya çapında tanınan Goldwind ile önemli bir anlaşma imzalamıştır. Bu kapsamda, toplamda 24 MWm kapasiteye sahip dört rüzgar türbini temin edilecek. Projenin ilk aşaması 30 milyon USD olarak planlanmış olup, santralin Eylül 2024’te faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.”

Bu yatırım, Yozgat’ın rüzgar enerjisi potansiyelini daha da artırarak bölgedeki yenilenebilir enerji kapasitesine önemli bir katkı sağlayacak.

Aynı zamanda, Türkiye’nin enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payını artırma hedefi doğrultusunda atılan bu adım, Yozgat’ı enerji sektöründe stratejik bir konuma getirecek.

Ayrıca, bu tür yatırımlar sayesinde çevreye duyarlı enerji üretimi teşvik edilerek, ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması desteklenmiş olacak.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki büyüme potansiyelini bir kez daha gözler önüne seren bu proje, Yozgat’ın yanı sıra ülkenin genel enerji politikaları üzerinde de olumlu etkiler yaratacak.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte, Yozgat’ın Sorgun-Çekerek bölgesi, Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretiminde önde gelen merkezlerinden biri olma yolunda önemli bir adım atmış olacak.