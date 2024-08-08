Yozgatlıları da yakından ilgilendiren bu yenilik, emlak sektöründe önemli değişiklikler getiriyor ve ilanların güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

Emlak ilanlarının doğrulama sürecinden geçeceği yeni sistemle birlikte, ilanlar artık daha güvenilir hale gelecek. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, bu uygulamanın konut kiralama ve satış işlemlerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Yeni düzenleme ile mal sahiplerinin ilan vermeden önce yetkilendirme yapması gerekecek.

Yeni sistemde mal sahipleri, gayrimenkullerini kiraya vermek veya satmak istediklerinde ilan sitelerine ya kendileri giriş yapacak ya da bir emlak danışmanını yetkilendirecek. Bu sayede, aynı mülk için birden fazla ilan verilmesi önlenecek ve ilan sayısında azalma sağlanacak. Ayrıca, yetkisiz emlakçılar da kayıtlı olarak çalışmak zorunda kalacak.

Bora Tren, sistemin işleyişine dair detaylı bilgiler verdi. Mal sahipleri kendi mülklerini kendileri ilan verebileceği gibi, birinci derece yakınları veya vekaletname verdikleri kişiler de ilan verebilecek. Emlak danışmanlarına yetki verilmesi durumunda ise, bu işlem e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek ve yalnızca mesleki yeterlilik belgesine sahip danışmanlar ilan girişi yapabilecek.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) olarak adlandırılan bu yenilik, 15 Eylül'den itibaren hayata geçecek. 1 Ocak'tan itibaren ise tüm ilanlarda doğrulanmış ilan ibaresi bulunacak. Bu düzenleme ile birlikte ilan sayısının yüzde 30-35 oranında azalması ve kira fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Ayrıca, yetkisiz emlakçılar için de yeni bir dönem başlıyor. Artık MYK 5 veya MYK 4 belgeleri olmadan ilan verilemeyecek. Almanya ve Belçika gibi ülkelerde uygulanan semt ve bölge bazlı tavan fiyat kira sistemi de Türkiye'de devreye girebilir. Bu öneri, Birleşik Krallık'taki benzer bir sistemin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkisi altında uygulanabileceğini gündeme getirdi.