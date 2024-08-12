Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Detaylar haberimizde:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç sahiplerinin tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini artık e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Yeni Uygulama Hayata Geçiyor! Yozgat’ta Büyük Kolaylık Sağlayacak (3)

Bakan Uraloğlu, bu gelişmenin Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Yangınla ilgili gözaltına alınmışlardı: Hakim serbest bıraktı! Yangınla ilgili gözaltına alınmışlardı: Hakim serbest bıraktı!

Bakan Uraloğlu'nun yazılı açıklamasında, TÜRKSAT tarafından geliştirilen e-Devlet sisteminin Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları kapsayacak şekilde güncellendiği belirtildi.

Yeni Uygulama Hayata Geçiyor! Yozgat’ta Büyük Kolaylık Sağlayacak (4)

Uraloğlu, “Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde yapabilecek. Bu sistem, araç sahiplerine geçişlerini takip etme, borç ve cezalarını ödeme konusunda büyük kolaylık sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, e-Devlet üzerinden yapılacak bu işlemlerle borç ödeme, ihlalli geçiş bildirimleri ve borç sorgulama gibi işlemlerin daha kolay ve kullanıcı dostu hale geldiğini belirtti. Ayrıca, bu sistemin sadece plakası e-Devlet sisteminde kayıtlı araç sahipleri tarafından kullanılabileceğini ifade etti.

Yeni Uygulama Hayata Geçiyor! Yozgat’ta Büyük Kolaylık Sağlayacak (5)

Bakan Uraloğlu, “Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmektir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi