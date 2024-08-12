Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Detaylar haberimizde:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç sahiplerinin tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini artık e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, bu gelişmenin Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu'nun yazılı açıklamasında, TÜRKSAT tarafından geliştirilen e-Devlet sisteminin Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları kapsayacak şekilde güncellendiği belirtildi.

Uraloğlu, “Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde yapabilecek. Bu sistem, araç sahiplerine geçişlerini takip etme, borç ve cezalarını ödeme konusunda büyük kolaylık sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, e-Devlet üzerinden yapılacak bu işlemlerle borç ödeme, ihlalli geçiş bildirimleri ve borç sorgulama gibi işlemlerin daha kolay ve kullanıcı dostu hale geldiğini belirtti. Ayrıca, bu sistemin sadece plakası e-Devlet sisteminde kayıtlı araç sahipleri tarafından kullanılabileceğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, “Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmektir” dedi.