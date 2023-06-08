Dereli, Yeni Türkiye Yüzyılında Yerköy’ün hedefleri doğrultusunda önemli projelerin hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Dereli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “28 Mayıs seçimleri sonrası ana kademe olarak ilk değerlendirme toplantımızı yaptık. İnşallah Yeni Türkiye Yüzyılında Yerköy’ümüzde 100 yataklı devlet hastanesi, Gençlik merkezi içerisinde konferans salonu, cep sinema, fuaye alanı olan modern bir kütüphane projelerimizin bir an önce bitirilmesi konusunda kararlılığımız devam edecektir “dedi.

Hac vazifesi için kutsal topraklara gidecek olan Yerköy Esnaflarından Ufuk Biçer ile vedalaşıp Yozgat’a uğurladıklarını belirten Dereli, bu vesileyle hacı adaylarına Allah’ın hayırlı bir şekilde gidip gelmeyi nasip etmesini diledi. Alpaslan Demir