Kredi faizlerinin yüksek olduğu bu dönemde faizsiz model oldukça ilgi çekti. Peki faizsiz finansman modeli mantıklı mı? İşte yeni sistemin ile ilgili ayrıntılar.

Faizsiz sistem Vatandaşa İlaç Olacak

Emlak Katılım Tasarruf Finansman’ın 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı sağlayacak olan finansman sistemi duyuruldu. Buna göre ilk kez bir kamu bankası faizsiz finansman sistemine dahil olmuş oldu. Böylelikle vatandaşlar istedikleri ev, iş yeri veya araca faizsiz bir şekilde kavuşma imkanına sahip olacak. Faizsiz sistem ile birlikte vatandaşların kendi bütçelerine göre ödeme planı oluşturabileceği belirtildi.

‘Sahiplik Şartı Yok’

Şöyle önemli bir avantajdan daha bahsetmek lazım. Bir sahiplik şartı yok. Mesela konut kredisi kullanmak isteyen kişiler bir evi varsa kredilerde kısıtlamaya tabi oluyor. Burada bir evi, ikinci veya üçüncü evi olsa da sahiplik şartı yok. Bu o noktada önemli bir avantaj.

Katılım Bedeli Nedir?

Sisteme dahil olmak için aslında bu sistemi kuran kişilerin bir organizasyon bedeli altında aldıkları bedel var. Bunlar katılma türüne göre yani organizasyon türüne göre değişiyor. Çekilişli model dediğimiz modelde organizasyon bedeli girilen tutarın %8.5’i iken, müşteri bazlı tasarruf finansman modellerinde de %7 seviyesinde uygulanıyor. Örneğin 1 milyon TL’lik bir finansman modeli için katılım sistemine dahil olduğunuzda müşteri bazlı tasarruf finansmanında 70 bin TL, çekilişli modelde ise 85 bin TL organizasyon bedeli ödeniyor.

İki Model Üstünde Duruluyor

Sistemde tüketiciler için aslında iki model var. Bir tanesi müşteri bazlı tasarruf finansman modeli. Bu modelde kişi hiçbir çekiliş sistemine dahil olmuyor. Süreç içerisinde ne kadar bir finansmana ihtiyacı varsa bu finansmanla ilgili kendi ödeme gücüne göre bir model çıkartıyor. Yani katılımcı ödeyeceği aylık taksitleri ve varsa peşinatı belirliyor. Finansman hangi tarihte o kişiye tahsis edilecekse başlangıçta bu durum belli oluyor. Böylece sisteme giren kişi ev ya da iş yerini ne zaman alacağını baştan belirliyor.

Kura Sistemine Dikkat Edin

Özellikle faizlerin şu anda çok yüksek olduğu dönemde zaten bu sistem açısından baktığımızda sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonominin olmasının daha faydalı olduğu görülüyor. Örneğin şu anda siz 3 milyon TL’lik bir eve girdiniz. Şu anda 3 milyon TL’ye alabileceğiniz bir ev var. Ancak çekilişli (kura) sistemde bu ev size 40 ay sonra çıktığında o eve ulaşma imkanınız olmayacak. Belki o evin fiyatı o zaman 3 milyon TL değil, 5 milyon TL olacak. Siz aslında hayalini kurduğunuz eve ulaşamayacaksınız. O yüzden sistemin öngörülebilir olması oldukça önemli. Burada aslında kuranın size erken çıkması bir avantaj oluşturuyor. Kura daha geç size çıkarsa o zaman başlangıçta bulduğunuz evin fiyatı arttığında o evi alamayabilirsiniz.”