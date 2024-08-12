Yozgat Valiliği tarafından, 17 Mayıs 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesi doğrultusunda yeni bir takip sistemi oluşturdu.

Valilikten yapılan açıklamada, “Kurulan sistem sayesinde, il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının taşınır ve taşınmaz varlıkları, kamuya ait ve kiralık araç sayıları, yeni hizmet ve mal alımları gibi bilgiler dijital ortamda izlenecek” denildi.

Açıklamanın devamında ise; “Aylık elektrik, su, doğalgaz, haberleşme, personel ve kırtasiye gibi giderler de sisteme girilerek anlık olarak takip edilebilecek. Bu uygulama, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlarken, aynı zamanda harcamaların daha şeffaf bir şekilde izlenmesine olanak tanıyacak. Sistem, Yozgat genelindeki tüm kamu kurumlarında hayata geçirilecek ve ilgili birimler tarafından düzenli olarak güncellenecek. Valiliğimiz, bu sistemle kamu harcamalarını optimize etmeyi ve israfın önüne geçmeyi hedefliyor” ifadelerine yer verildi.